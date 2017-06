Moto2-kwalificatie TT stilgelegd na zware crash [video]

MOTORSPORT - De kwalificatietraining in de Moto2 heeft vanmiddag enige tijd stilgelegen na een zware crash.

De Italiaan Lorenzo Baldassarri maakte bij het uitkomen van de Ramshoek een high sider en bleef roerloos liggen in het gras naast de baan.Nadat hij was gestabiliseerd, wat zo'n twintig minuten duurde, werd hij onder applaus van het publiek in een ambulance naar het medisch centrum op het circuit gebracht. Daar werd besloten dat Baldassarri een CT-scan moet ondergaan in het ziekenhuis.Baldassarri is bij bewustzijn.