Het markante clubgebouw (foto: RTV Drenthe)

PATERSWOLDE - Vereniging Watersport de Twee Provinciën in Paterswolde vierde vrijdag en zaterdag het honderdjarige bestaan van hun markante clubhuis.

Het gebouw is in 1917 neergezet in opdracht van de bekende Groningse industrieel Jan Evert Scholten en is sindsdien clubhuis van de watersportvereniging.



"Het is een gemeentelijk monument en een schitterend gebouw. We zijn er echt heel blij mee", aldus voorzitter Loek Marcus van de watersportvereniging. "Dit gebouw is uniek. Zo mooi, zo dicht bij het water. Hier kan je perfect de wedstrijden volgen."



Vlootschouw

Het jubileum werd vrijdag gevierd met een symposium over de geschiedenis van het gebouw en de club. Daar werd ook een jubileumboek met veel historische foto's gepresenteerd. Vervolgens werd er een vlootschouw afgenomen met deelnemers van verschillende vereniging uit de buurt zoals een waterskiclub, Oud Zeilend Hout en de Groninger Reddingsbrigade.



Ook werd er een 'prominentenwedstrijd' gevaren tussen de wethouders van Tynaarlo en Haren. De wethouders van Tynaarlo wonnen glansrijk.



Kleine bootjes

Op zaterdag werden er wedstrijden gezeild in verschillende klassen. De Vereniging Micro Magic demonstreerde het zeilen met op afstand bestuurbare zeilboten. "Het is eigenlijk een soort bouwpakket en daarmee varen we wedstrijden. De meeste mensen hebben ook een echte boot, maar dit is veel praktischer. Hij kan zo mee achter je stoel in de auto", aldus Wijbrand Siedenburg.

Door: Jeroen Willems Correctie melden