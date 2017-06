Manon (20) is de nieuwe Miss TT Festival

Manon Broersma (rechts) won de verkiezing (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - De Miss TT Festival verkiezing is gisteravond gewonnen door de twintigjarige Manon Broersma. Samen met vier andere dames stond ze in de finale van de missverkiezing.

De miss die onder andere de meeste likes op Facebook haalde, ging er met de titel vandoor.



Manon komt uit Norg en brengt al een paar jaar de TT-week door in Assen, in de stad en op de TT-camping. Ze studeert marketing en communicatie.



De titel Miss TT KidsFestival is gewonnen door de tienjarige Romy.