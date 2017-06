Eerste punten voor Walid Soppe in Rookies Cup

MOTORSPORT - Walid Soppe uit Coevorden heeft de eerste race in de Red Bull Rookies Cup tijdens deze TT afgesloten op plek zes.

De 17-jarige Drent had een goede start en stoomde van startplek zeven op naar de tweede plaats, achter Can Öncü.De Turk liep steeds verder uit bij de rest en ging onbedreigd naar de zege. Zijn voorsprong bedroeg bij de finish bedroeg vijf seconden. Achter hem streed Soppe met een man of vier om de tweede plek. In dat groepje was het tot de eindstreep stuivertje wisselen.In de laatste ronde ging Soppe naar plek drie, maar in de laatste bochten zakte de Drent naar de zesde plaats. Daarmee haalde hij wel voor de eerste keer dit seizoen punten.Morgen om 16.00 uur is de tweede Rookies Cup-race van dit weekend.