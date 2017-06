Kind aangereden in Nieuw-Weerdinge

Het kind stak plotseling de weg over (foto: Van Oost Media) Een taxichauffeur kon niet op tijd stoppen (foto: Van Oost Media)

NIEUW-WEERDINGE - Vanmiddag is een kind gewond geraakt bij een aanrijding op het Weerdingekanaal NZ in Nieuw-Weerdinge.

Volgens ooggetuigen stak het kind plotseling de straat over vanaf het fietspad. Een taxichauffeur kon het kind niet meer ontwijken.



Het kind is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe oud het kind is en of het om een jongen of een meisje gaat is niet bekend.