Teken van leven van gecrashte Baldassarri

Baldassarri in het medisch centrum (foto: Twitter/@7balda)

MOTORSPORT - Lorenzo Baldassarri heeft op Twitter een teken van leven gegeven.

De schrik sloeg iedereen op het TT Circuit om het hart toen de Italiaanse Moto2-coureur vanmiddag tijdens de kwalificatie viel. Hij maakte een high sider en bleef roerloos in het gras naast de baan liggen.Nadat hij was gestabiliseerd werd hij per ambulance naar het medisch centrum op het circuit gebracht. Daar werd besloten dat Baldassarri naar het ziekenhuis moest voor een CT-scan.Op Twitter plaatste de Italiaan een foto van zichzelf met de tekst "Zo goed als nieuw".