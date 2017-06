Paard met ruiter te water in Hollandscheveld

De brandweer kwam er aan te pas om het paard uit de sloot te trekken (foto: Persbureau Meter) De ruiter is niet gewond geraakt (foto: Persbureau Meter) Het dier zat vast in de modder (foto: Persbureau Meter) Het paard maakt het naar omstandigheden goed (foto: Persbureau Meter

HOLLANDSCHEVELD - Een paard raakte met ruiter en al in de sloot, vanmiddag aan de Beukerswijk in Hollandscheveld.

De brandweer kwam er aan te pas om het paard uit de modderige sloot te trekken.



De ruiter, die ook de sloot in duikelde, is niet gewond geraakt. Wel is ze erg geschrokken van de val. Het paard maakt het naar omstandigheden goed.