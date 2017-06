TT vandaag: de races

ASSEN - De dag van de Dutch TT is aangebroken! Vandaag knokken tientallen coureurs om de winst in de 87ste Dutch TT.

Gisteravond en afgelopen nacht werd alweer de laatste nacht van het TT Festival gevierd. Op het RTV Drenthe/Nozemstage waren optredens te zien van Bert Hadders en de Nozems, Dolly en zien Tarrels en de Rolling Stones-coverband Gimme Shelter.De optredens worden vanavond tussen 21.30 en 0.00 uur uitgezonden op TV Drenthe.Op het circuit draait het vandaag allemaal om de races. Tussen 8.40 en 10.00 worden er nog wat opwarmrondjes gereden. Vanaf 11.00 mogen de coureurs echt los. Het spektakel begint met de Moto3-race. Om 13.00 volgt dan de MotoGP en om 14.30 de Moto2.Op Radio Drenthe hoort u ook vandaag alles over de TT. We beginnen om 07.00 uur en houden u tot 18.00 uur op de hoogte van de races zelf en verkeersinformatie. Wolter Klok en Sjoerd Looijenga presenteren de uitzending. Het commentaar bij de races is van Niels Dijkhuizen.Op televisie zenden we om 18.11 het TT Journaal uit. In die uitzending een uitgebreide samenvatting van de races. De presentatie is in handen van Karin Mulder.Op onze speciale TT-pagina op internet en in de app hebben we natuurlijk ook volop aandacht voor de races en alles eromheen. U vindt hier het laatste nieuws, leuke video's en bijzondere verhalen uit het verleden.