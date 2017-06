Ringsteken in Norg gaat niet door

Tuigpaarden in Norg (foto: Archief RTV Drenthe)

NORG - Het ringsteken voor aanspanningen in Norg op 1 juli is afgelast. Voor het eerst in 24 jaar tijd hebben er zich te weinig deelnemers aangemeld.

Het aantal aanmeldingen voor de wedstrijd ligt onder de 15. "Dit is te weinig om in Norg een aantrekkelijk hippisch evenement te kunnen organiseren", aldus de organisatie Stichting Norgermarkt Concours.



Omdat de deelname de laatste jaren terugliep, was voor dit jaar besloten het wedstrijdprogramma niet te beperken tot alleen inwoners van Norg. Ringstekers uit de hele gemeente Noordenveld mochten zich inschrijven. Rond de tien personen gaven hier gehoor aan. "De ervaring leert dat dit aantal te laag is voor een succesvolle ringsteekavond."



Sinds 1993

Het ringsteken in Norg is begonnen als een activiteit van de VVV. Vanaf 1993 was de organisatie in handen van de Stichting Norgermarkt Concours. Het was altijd een onderdeel van de jaarlijkse hippische evenementen in Norg, waaronder in juli weer het jaarlijkse tuigpaardenconcours. Hiervoor zijn wel veel aanmeldingen binnengekomen.



Of er in juli 2018 wel weer een ringsteekavond is, staat nog niet vast. Het bestuur van het Norgermarkt Concours neemt hierover ruim van tevoren een besluit.