Kameleon-tweeling uit Westerbork vist achter het net

WESTERBORK - De tweelingbroertjes Hidde en David Zwiers (13) uit Westerbork worden niet de nieuwe Hielke en Sietse.

Ze zaten bij de laatste vier tweelingen die kans maakten op de hoofdrol in een nieuwe tv-serie van de KRO-NCRV over de Schippers van de Kameleon.Vandaag moest de tweeling in Bolsward twee scènes spelen. Aan het einde van de dag bleek dat de KRO-NCRV met een andere tweeling verder gaat.De nieuwe serie van de Schippers van de Kameleon moet in het najaar van 2018 uitgezonden worden.