Walid Soppe: Morgen meer risico nemen

MOTORSPORT - Walid Soppe is blij met zijn zesde plaats in de eerste race van de Red Bull Rookies Cup.

"Het was een pittig gevecht, we namen veel risico's", zegt Soppe. "Ik bleef zelf rustig, ik heb geen domme acties gemaakt. Wel risico genomen, maar doordacht."De Coevordenaar streed met een man of zes om de tweede plaats, lag in de laatste ronde op plek drie, maar viel toch nog terug. "Ik had een plan om naar plaats twee te gaan, maar ik werd geblocked en toen gingen drie mensen mij voorbij."Morgen staat de tweede race op het programma, waarin Soppe weer van plek zeven mag starten. "Ik ga weer hetzelfde doen, alleen op het laatst iets meer risico nemen. Dan probeer ik richting top vijf te gaan."