36.500 mensen bezoeken kwalificatiedag TT

De Haarbochttribune was in trek (foto: RTV Drenthe)

MOTORSPORT - 36.500 mensen hebben vandaag het TT Circuit bezocht. Dat zijn er zo'n duizend minder dan vorig jaar en 2.500 meer dan de kwalificatiedag in 2015.

Volgens het TT Circuit was de nieuwe Haarbochttribune nagenoeg de hele dag goed gevuld.



De vrijdag werd door ruim 20.000 mensen bezocht, 1.500 meer dan in 2016 en de helft meer dan de trainingsdag twee jaar geleden.



Morgen is de racedag. Die trok vorig jaar, toen de races voor het eerst op zondag waren, 105.000 bezoekers. In 2015 bezochten 97.000 mensen de racedag.