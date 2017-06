Baldassarri herinnert zich niets van horrorcrash in Assen (video)

MOTORSPORT - Lorenzo Baldassarri herinnert zich helemaal niets van de enorme crash die hij maakte tijdens de kwalificatietraining in de Moto2. De Italiaan, die bij het uitkomen van de Ramshoek na een highsider snoeihard op het asfalt smakte, heeft wel een zware hersenschudding en een pijnlijke enkel.

Op de hoogte blijven van de TT? Al het nieuws over de TT in Assen vind je op onze speciale TT-pagina en in de app.

Een röntgenfoto, die nog moet worden genomen, moet over de ernst van zijn enkelkwetsuur uitsluitsel geven.Giovanni Cuzari, teameigenaar van het Forward Racing Team, reageerde enorm opgelucht na het positieve nieuws uit het ziekenhuis. "Ik kan niet in woorden uitdrukken hoe opgelucht ik ben na deze enorme crash. Het wachten op het eerste positieve nieuws duurde eindeloos lang. Bij deze wil ik iedereen bedanken die Lorenzo heeft geholpen, maar ook onze pakken- en helmenfabrikant."Volgens een statement van het Forward Racing Team moet Baldassarri in ieder geval vannacht ter observatie in het ziekenhuis blijven. Morgenvroeg wordt de situatie van de huidige nummer 12 in de WK-stand opnieuw bekeken en verwacht wordt dat de 20-jarige Italiaan in de loop van de dag wordt ontslagen uit het UMCG in Groningen.