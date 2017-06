Naar de TT: Heb jij je nummer 69 al geprint?

MOTORSPORT - Een groots eerbetoon voor de vorige maand overleden wereldkampioen Nicky Hayden, dat is waar Robert Oosting uit Stadskanaal op hoopt. Tijdens de warm up van de MotoGP, vlak voor 13.00 uur, moeten er volgens de initiatiefnemer zoveel mogelijk a4-tjes met nummer 69 zichtbaar zijn op de tribunes.

jouw eigen nummer 69

"Het is een kleine moeite voor een groots gebaar", aldus Oosting. "Ik en velen met mij hebben genoten van Nicky Hayden. Hij was een geweldige coureur, die ook voor de fans alle tijd nam."Het initiatief van de motorsportfanaat wordt door verschillende media opgepikt. Oosting hoopt dat door alle aandacht veel racefans besluiten mee te doen aan de actie. "Ik hoop echt dat we de vijftigduizend gaan halen.