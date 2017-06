Vier mannen aangehouden voor geweld in TT-nacht

Zes mannen opgepakt voor geweld, wapenbezit en openbaar dronkenschap (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Tijdens de afgelopen TT-nacht zijn vier mannen opgepakt voor mishandeling. Een van de vier wilde zich niet legitimeren. Toen agenten hem wilden aanhouden, verzette hij zich en mishandelde hij een agent. Ook schold hij de agent uit.

Verder werd een man aangehouden voor wapenbezit: hij had een mes en een boksbeugel op zak. Een andere man werd opgepakt voor openbaar dronkenschap. Hij bleek ook xtc-pillen en zakjes hennep bij zich te hebben. De drugs zijn in beslag genomen.



Ook werden vijf mannen opgepakt omdat ze een partytent hadden vernield aan de Torenlaan.



Brandworden na burnout

Op een camping in Witten wilden twee mensen gisteravond een burnout maken op een motor. Bij een burnout staat de motor vast en wordt gas gegeven om het achterwiel te laten spinnen en rook te laten ontstaan.



De man van 23 uit Koningsbosch en een vrouw van 22 uit Sittard hadden een motor vastgezet met spanbanden. Op een gegeven moment werd de motor te warm en ontplofte die waardoor een steekvlam ontstond. De man hield ernstige brandwonden in zijn gezicht en de vrouw brandwonden op haar benen aan over. Beiden zijn naar het brandwondencentrum in Groningen gebracht.



Verkeersboetes

Verder heeft de politie gisteren een aantal boetes uitgedeeld in het verkeer. Tussen negen uur 's ochtends en tien uur 's avonds is er gecontroleerd op de A28, de A37 en de A7 en op de autowegen N33, N48 en N34.



Twaalf bestuurders kregen een bekeuring omdat ze te hard reden. Twee Engelse motorrijders reden bij Oldeberkoop meer dan vijftig kilometer per uur te hard en moesten hun rijbewijs inleveren. De twee waren op weg naar de TT en reden op een 80-kilometerweg met 148 en 143 kilometer per uur langs een radarcontrole.



Keren op de weg

Verder kregen twee mensen een boete omdat ze keerden op de autoweg en vier omdat ze over een doorgetrokken streep inhaalden. Ook werden drie mensen betrapt op rechts inhalen, mobiel bellen achter het stuur en bumperkleven.



In totaal heeft de politie 632 mensen laten blazen. Twee bleken te veel gedronken te hebben.



Ook hebben meerdere mensen vrijdag en gisteren een waarschuwing gekregen omdat ze hun drone boven een camping lieten vliegen. Drones boven een menigte laten vliegen, is verboden.