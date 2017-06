Drukte op wegen rond TT Circuit Assen

ASSEN - Het wordt steeds drukker op de wegen rondom het TT Circuit in Assen. Tussen Dwingeloo en afrit Westerbork staat drie kilometer file, meldt de ANWB.

Het is vooral druk op de VIP-route richting het circuit. Die route is speciaal voor coureurs, personeel en pers.Bij knooppunt Hoogeveen is de verbindingsweg naar de A37 richting Emmen dicht. Op de A28 zijn de afslagen 31A en 32 inmiddels dicht. Alle parkeerterrein zijn daar vol. Automobilisten moeten afrit 30 of 31 nemen.