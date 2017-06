Lange files rondom TT Circuit Assen [update]

ASSEN - Het is druk op de wegen rondom Assen. Vooral in de buurt van het circuit loopt het vast. Bezoekers komen daar in lange files terecht.

Meerdere motorliefhebbers hebben gebeld naar de redactie van RTV Drenthe. Zij zijn bang dat ze niet meer op tijd komen voor de races. Een man heeft meerdere afslagen en routes geprobeerd, maar komt steeds in een lange file terecht.Op de afrit 31A en de bijbehorende oprit zijn twee auto's geparkeerd. De inzittenden zijn lopend naar het circuit gegaan. Een politiewoordvoerder laat weten dat de auto's worden weggesleept en de eigenaren de rekening thuis krijgen.Het was eerder vanochtend vooral druk op de VIP-route richting het circuit. Die route is speciaal voor coureurs, personeel en pers. De vertraging liep in sommige gevallen op tot meer dan een uur, waardoor coureurs te laat op het circuit dreigden te komen. Met de invoering van een nieuw verkeersplan was gehoopt dit soort problemen te voorkomen.Bij knooppunt Hoogeveen is de verbindingsweg naar de A37 richting Emmen dicht. Op de A28 zijn de afslagen 31A en 32 inmiddels dicht. Alle parkeerterrein zijn daar vol. Automobilisten moeten afrit 30 of 31 nemen.Ook in de treinen richting Assen en op het station in de stad is het druk.