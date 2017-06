Liveblog: 87ste TT afgelopen [gesloten]

ASSEN - De TT van 2017 is ten einde. Als laatste werd de Red Bull Rookies Cup verreden, waarin Nederlander Walid Soppe na een valpartij als 18e eindigde.

De MotoGP werd gewonnen door Valentino Rossi, die voor de tiende keer in Assen won.De Moto2 kende ook een Italiaans succes: Franco Morbidelli kwam als winnaar uit de bus. De Moto3-race had met Aron Canet een Spaanse winnaar en de Rookies Cup werd gewonnen door de Turk Can Öncü.