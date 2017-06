Liveblog: De 87ste Dutch TT

ASSEN - De 87ste Dutch TT staat op het punt van beginnen. Duizenden motorsportfanaten komen vandaag naar Assen voor de races in de MotoGP, Moto2 en Moto3.

In dit liveblog houden we u op de hoogte van de verkeerssituatie rond Assen, het weer, de sfeer op het circuit en natuurlijk de races.Vanmiddag hebben we ook aandacht voor de traditionele UiTTocht van de motoren uit Assen. Vanaf 14.30 streamen we het vertrek van de TT-bezoekers vanaf een viaduct over de A28.