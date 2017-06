Liveblog: De MotoGP is begonnen

De MotoGP is begonnen in Assen (foto: ANP / Vincent Jannink)

ASSEN - De MotoGP is begonnen. Johann Zarco gaat samen met onder meer Danilo Petrucci, Marc Marquez en Valentino Rossi de strijd aan voor de overwinning in Assen.

In dit liveblog houden we u op de hoogte van de verkeerssituatie rond Assen, het weer, de sfeer op het circuit en natuurlijk de races.Vanmiddag hebben we ook aandacht voor de traditionele UiTTocht van de motoren uit Assen. Vanaf 14.30 streamen we het vertrek van de TT-bezoekers vanaf een viaduct over de A28.