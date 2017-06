Video: Mister TT Jaap Timmer herdacht op TT Circuit

MOTORSPORT - Jaap Timmer, ook bekend als Mister TT, is vanochtend herdacht op het TT Circuit in Assen. Timmer overleed in februari op 77-jarige leeftijd.

Vrijwilligers hadden een spandoek gemaakt met daarop de tekst: 'Jaap Timmer. Thanks from the Dutch Motorsport.' Daarnaast werden A4-tjes omhoog gehouden met daarop de functies die hij de afgelopen jaren heeft bekleed.De naam Jaap Timmer is onlosmakelijk verbonden met het TT Circuit. Mister TT was van jongs af aan betrokken bij activiteiten op het circuit in Assen. Eerst via zijn vader Geert en later zelf als bestuurslid.Van 1973 tot en met 1988 zat hij in het bestuur van de stichting Circuit van Drenthe. Daarnaast was hij jaren voorzitter van de wegracecommissie van de internationale motorsportfederatie FIM. Op 13 december 2007 nam hij afscheid van het bestuur van het TT Circuit.