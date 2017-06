Bo Bendsneyder gediskwalificeerd na val in laatste meters

MOTORSPORT - Hij had gehoopt op het podium, misschien zelfs gedroomd van de zege, maar de Moto3-race tijdens de TT eindigde voor Bo Bendsneyder in een drama.

Bendsneyder startte na zijn goede kwalificatietraining vanaf plek twee. De 18-jarige Rotterdammer was goed weg en kwam in een kopgroep van zes man terecht. Vooraan die groep was het stuivertje wisselen, met polestarter Jorge Martin, Romano Fenati, Joan Mir en Bendsneyder afwisselend op kop.Halverwege de race vonden meer coureurs aansluiting bij de kopgroep, die groeide naar elf man. Bendsneyder zakte gedurende de race iets naar achteren in het groepje en reed lange tijd rond plek vier.Zeven ronden voor het einde kwam Bendsneyder naast de baan terecht. Hij hield zijn motor overeind, maar moest achteraan aansluiten op plek elf. In de laatste ronde deed hij een ultieme poging naar voren te rijden en bij het ingaan van de Geert Timmer-bocht lag hij zesde. Bij het uitkomen van de bocht botste hij met een andere coureur waardoor hij onderuit ging. Glijdend kwam hij over de finish op plek tien.Omdat de regels voorschrijven dat coureurs in contact moeten zijn met hun motor als ze over de finish komen, werd Bendsneyder gediskwalificeerd. Zo eindigde de TT van 2017 voor hem in een deceptie.Het spannende duel om de zege werd gewonnen door de leider in het klassement Aron Canet uit Spanje. De Italiaan Romano Fenati werd tweede, de Brit John McPhee maakte het podium compleet.De andere Nederlandse deelnemer aan de Moto3-race, Ryan van de Lagemaat, kende een ongelukkige TT, hij viel al in de tweede ronde uit.