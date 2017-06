'De file is ook wel gezellig'

ASSEN - Veel TT-bezoekers stonden vanochtend minstens een half uur in de file om bij het circuit in Assen te komen.

Gelukkig konden veel motorliefhebbers erom lachen. "Ik vind het wel gezellig! Zodra we de snelweg op rijden begint het al", lacht een TT-bezoeker die vanuit Ermelo naar Assen kwam. "Ja, dan hangt-ie al gelijk uit het raam", bevestigt een vriend. "Dan spoort hij de motoren aan om gas te geven. En dat doen ze dan ook!" De mannen lachen. "Prachtig!"Een echtpaar van het Britse eiland Isle of Man staat zelfs dubbel zo lang in de file, lacht de vrouw. "Mijn man negeerde het teken om op een specifieke plek te parkeren en nu moeten we het rondje nog een keer rijden!" Maar, zegt ze ook: "Het is het vast en zeker waard.""Neuh", zegt een bestuurder uit Emmen terwijl hij in de file staat richting Hooghalen. "Ik heb niet in de file hoeven staan tot nu toe, hoor. Gewoon de tussendoorweggetjes pakken en dan komt het goed!"Een paar enthousiaste ouders namen hun kinderen vanmorgen vroeg al mee om te kijken naar de motoren die bij afslag Assen-West in grote groepen richting het circuit reden. Met een groot plastic doek zitten ze op het gras op de rotonde. "Vroeger deed ik dit ook met mijn ouders", zegt een van de vaders. Zijn zoontje zit op een speciaal klein campingstoeltje. "Kijk!" Wijst hij. "Daar komen ze weer."