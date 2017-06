Veel kinderen met alcoholvergiftiging in WZA tijdens TT Festival

Vrijdagnacht was het in het ziekenhuis een stuk drukker dan tijdens de TT-nacht (foto: RTV Drenthe/Simone Oosterbaan)

ASSEN - In het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) zijn vrijdagnacht en afgelopen nacht tijdens het TT Festival meerdere kinderen onder de 16 jaar opgenomen met een alcoholvergiftiging.

Vooral vrijdagnacht was het opvallend druk in het WZA, zegt woordvoerder Pier Wijnja.



Roes uitslapen

Berichten dat het vrijdagnacht zou gaan om negen kinderen, kan Wijnja niet bevestigen. "De kinderen zijn opgenomen op de kinderafdeling om daar hun roes uit te slapen. Volgens ons vaste protocol hebben ze de dag erna samen met een ouders een gesprek met de kinderarts op de alcoholpoli. Ook kijken we of begeleiding nodig is", aldus Wijnja.



Breuken

Vrijdagnacht werden ook meerdere volwassenen opgenomen met een alcoholvergiftiging. Ook kwamen patiënten binnen die met een slok te veel op waren gevallen en iets hadden gebroken.



Afgelopen nacht was het volgens Wijnja rustig.