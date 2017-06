Bendsneyder: Een van m'n beste weekenden

MOTORSPORT - Een val in de laatste meters, diskwalificatie, geen punten. De TT van Bo Bendsneyder werd niet het succesverhaal waarop gehoopt was. Zelf kan de Rotterdammer het kort na de race al relativeren.

"We hebben een goede wedstrijd gereden", zegt het 18-jarige talent. "De top-5 had erin gezeten."Bendsneyder deed mee om de zege tot zeven ronden voor het einde toen hij naast de baan kwam. Hij sloot achterin de kopgroep aan op plek elf, maar knokt zich in de laatste ronde naar voren. Hij ging de Geert Timmer-bocht als zesde in, maar botste bij het uitkomen tegen een andere coureur en ging onderuit. Hij gleed over de finish op plek tien, maar omdat hij niet in contact was met zijn motor werd hij gediskwalificeerd.Een deceptie zou je zeggen, maar toch is Bendsneyder niet ontevreden. "Het was mooi geweest als we een podiumplek hadden gehaald. Toch was dit een van m'n beste weekenden tot nu toe. Helaas was het einde niet zo mooi, maar overall was het een goed weekend."