Valentino Rossi wint voor tiende keer de Dutch TT

MOTORSPORT - Valentino Rossi heeft de 87ste editie van de Dutch TT gewonnen. Het is de tiende keer dat hij in Assen als winnaar over de streep komt.

Op de hoogte blijven van de TT? Al het nieuws over de TT in Assen vind je op onze speciale TT-pagina en in de app.

De race begon onder droge omstandigheden, maar er hingen wel dreigende wolken boven het circuit. De motoren met regenbanden stonden daarom al klaar in de pitstraat voor een eventuele motorwissel.Johann Zarco was vanaf pole position goed weg en kwam de eerste ronde door als koploper. Achter hem behield Marc Marquez zijn tweede plek, Valentino Rossi ging van plek vier naar drie door Danilo Petrucci in te halen. Met z'n vieren pakten ze een voorsprong van bijna vijf seconden op de rest van het veld.Met nog zestien ronden te rijden ontbrandde de strijd. Rossi deed vanaf de derde plek een aanval op de koppositie en slaagde daarin. Zarco ging bijna onderuit toen hij de leiding wilde terugpakken, bleef nog net zitten, maar zakte wel naar plek vier. Achter het viertal ging klassementsleider Maverick Viñales wel onderuit, waardoor hij kostbare punten verliest in de strijd om de titel.Langzaam vergrootte Rossi zijn voorsprong op Petrucci, die Marquez had ingehaald. Die voorsprong van een seconde verdween toen het zacht begon te regenen op het circuit. Een aantal coureurs koos ervoor om te wisselen van motor, waaronder Zarco die daardoor de aansluiting met de kopgroep verloor. Vanuit het achterveld was Andrea Dovizioso ondertussen opgestoomd naar plek drie.Vijf ronden voor het einde plaatste Petrucci een succesvolle aanval op de koppositie van Rossi. Samen reden ze vervolgens weg bij de rest. Rossi nam de leiding kort daarna weer over en behield die tot de finish.Petrucci eindigde op plek twee. Marc Marquez werd derde, Cal Crutchlow vierde, Andrea Dovizioso vijfde. De winnaar van vorig jaar Jack Miller kwam als zesde over de streep.Het is voor de 38-jarige Rossi de 115e zege uit zijn carrière en de tiende keer dat hij de tijdens TT wint. Het is zijn eerste overwinning van dit seizoen, die zijn seizoenstotaal op 108 punten brengt. Daarmee doet de Italiaanse publiekslieveling weer mee in de strijd om de wereldtitel.