Lijkenlucht blijkt van 'joekel van een rottende snoekbaars'

SMILDE - Agenten die vanmiddag naar Smilde werden geroepen vanwege een lijkenlucht, troffen iets heel anders aan.

De melder rook een lijkenlucht bij een bootje in de Hoofdvaart. Een ouder echtpaar, van wie de boot mogelijk is, had hij al een tijdje niet meer gezien.De lucht bleek echter niet van een lijk te komen, maar van een "joekel van een rottende snoekbaars" die tussen de boot en de wal vast was komen te zitten.