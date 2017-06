Rossi: Assen is altijd speciaal

MOTORSPORT - Hij stond inmiddels al een jaar droog, maar vandaag mocht Valentino Rossi weer de hoogste trede van het podium beklimmen.

Op de hoogte blijven van de TT? Al het nieuws over de TT in Assen vind je op onze speciale TT-pagina en in de app.

Assen is een bijzondere plek voorHij boekte er de honderdste zege uit zijn carrière en verbrak er in 2013 een periode van ruim 2,5 jaar zonder overwinning. "Deze plek is altijd speciaal", zei de de 38-jarige publiekslieveling na afloop. "De baan is fantastisch. En ook vandaag waren er weer veel mensen."Op het podium was goed te zien hoe Rossi genoot. "Ik ben zo blij. Het is fijn om na een jaar weer terug te zijn op één."Rossi heeft veel fans in Assen, zelfs een eigen tribune. Die waren uitzinnig toen hij als eerste over de streep kwam.