87ste Dutch TT trekt 105.000 bezoekers

ASSEN - Net als vorig jaar waren alle kaarten voor de TT in Assen vandaag uitverkocht. Dat betekent dat de 87ste Dutch TT is bezocht door 105.000 motorsportliefhebbers.

