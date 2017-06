Franco Morbidelli verstevigt leiding met winst in Moto2-race

MOTORSPORT - Franco Morbidelli heeft tijdens de TT in Assen de race in de Moto2 gewonnen. Axel Pons stelde teleur met de 24ste plek.

Op de hoogte blijven van de TT? Al het nieuws over de TT in Assen vind je op onze speciale TT-pagina en in de app.

Er ontstond een kopgroep van zes man, met daarin alle klassementsmannen. Vooraan was het stuivertje wisselen. Thomas Luthi leek op weg naar zijn eerste zege van het seizoen, maar in de laatste ronde ging Morbidelli hem voorbij. De Italiaan verstevigde daarmee zijn leidende positie in het klassement.Takaaki Nakagami maakte het podium compleet. De Japanner eindigde achter Mattia Pasini als vierde, maar omdat Pasini in de laatste bocht een stuk afsneed werd hij een plaats teruggezet.Axel Pons vocht een achterhoedegevecht. De Spanjaard van het team van Roelof Waninge uit Dwingeloo begon vanaf de tiende plek, maar verschakelde zich bij de start en viel ver terug. Hij ging daarna ook nog onderuit, kon wel verder, maar reed een verloren race.