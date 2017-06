Geen podiumplek voor Walid Soppe door val

Walid Soppe (foto: Racesport.nl/Jan Timmermans)

MOTORSPORT - Walid Soppe is tijdens de TT in Assen achttiende geworden in de tweede Red Bull Rookies Cup-race. De 17-jarige Coevordenaar deed lang mee voor een podiumplek.





In de laatste ronde ging Soppe samen met Adrian Carrasco onderuit. Hij kon de race vervolgen, maar een podiumplek was verkeken.



De Turk Öncü reed onbedreigd naar de zege. Het duel om plek twee werd gewonnen door de Spanjaard Aleix Viu. Kazuki Masaki uit Japan werd derde. Seppe kwam uiteindelijk als achttiende over de streep.



Soppe vertrok van plek zeven en kwam de eerste ronde door als zesde. Can Öncü ging er net als gisteren meteen weer vandoor. Achter hem ontstond een groepje van vijf, met achterin Soppe. De Drent reed knap van de laatste naar de eerste plaats van de groep, waarna een boeiend gevecht om de tweede plaats begon. De coureurs bestookten elkaar met inhaalmanoeuvres en wisselden elkaar af aan kop. Ondertussen groeide de groep naar veertien rijders.