Informatieborden bij onderduikershol Valthe vernield

VALTHE - De twee informatieborden bij het onderduikershol in Valthe zijn vernield. Het 4 mei comité Valthe-Klijndijk roept op haar Facebookpagina op om informatie over de vernielingen te delen.

Op de foto's is te zien dat er stukken van de borden zijn afgebroken. Hoe dit is gebeurd en waarom is onduidelijk. Ook is niet bekend hoe lang de borden al kapot zijn.Het onderduikershol bij Valthe was één van de twee schuilplaatsen in het Valtherbos tussen Valthe en Emmen die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd uitgegraven. Het hol werd bewoond door een groep Joodse onderduikers.