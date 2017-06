Drenten tevreden met afvalscheiding, met ruimte voor verbetering

ASSEN - Drenten zijn over het algemeen tevreden over het afvalsysteem in hun gemeente. Begin april kon u op onze website een enquête hierover invullen. In totaal deden 2.444 Drenten dat en gemiddeld gaven zij het afvalsysteem een 7.

Drenten vinden het vaak “prima zo” en “uitstekend geregeld”. Ook zijn ze blij dat het tuinafval vaker wordt opgehaald in het snoei- en bloeiseizoen. Landelijk gezien gaven de mensen die de enquête invulden het afvalsysteem in hun gemeente een 6,8.Ondanks de relatieve tevredenheid, kan het altijd beter. Veel van de mensen die de enquête invulden vinden bijvoorbeeld dat de grijze en de groene containers vaker geleegd zouden moeten worden bij warm weer.“Feit is dat ik de containers ver weg moet zetten als ik in mijn tuin wil zitten als het warm is. Om over maden in de zomer maar niet te spreken. Vlees verpak ik in plastic (soms nieuwe zakjes!) om te voorkomen dat de container de volgende dag vergeven is van de maden”, schrijft een vrouw uit de gemeente Aa en Hunze.Het verschilt per gemeente hoe het pmd-afval wordt ingezameld. Soms is er een aparte kliko voor plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons, in andere gemeenten wordt het verzameld in vrij dunne plastic zakken.Veel mensen die het pmd-afval in een zak moeten verzamelen, geven in de enquête aan dat ze dat vervelend vinden. “De plastic zakken worden nogal eens opengetrokken door katten of honden of andere beesten”, schrijft een man uit Borger-Odoorn. “De zakken buiten bewaren is geen optie in verband met ongedierte”, vindt ook een andere man uit Borger-Odoorn "maar binnen gaan ze stinken."Léon Dirrix van afvalverwerker Attero uit Wijster legt uit waarom gemeenten toch vaak voor zakken kiezen. “Als je het afval ophaalt, kun je veel beter zien wat er in een zak zit, dan wat er in een kliko zit. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat mensen hun kapotte plastic tuinstoel bij het pmd-afval doen.”Hoewel een grote meerderheid van de Drenten het geen probleem vindt om het afval thuis alvast te scheiden, is niet iedereen blij met een extra container in de tuin. “Huishoudens zijn geen afvalscheidingsstations”, vindt een man uit Hoogeveen. Een man uit Emmen schrijft dat hij net voor tweeduizend euro de tuin had verbouwd toen de gemeente een derde container introduceerde. “Ik had graag meegedaan aan gescheiden inzamelen, maar ik ga de tuin niet nog eens verbouwen.”Mensen schrijven ook dat ze het idee hebben dat hun afval, als het is opgehaald, toch allemaal weer bij elkaar op een hoop komt. “Dat is een heel hardnekkig broodjeaapverhaal”, zegt Dirrix van afvalverwerker Attero. “Het is echt niet zo. Wij gooien uw gescheiden afval niet bij elkaar. Het maakt echt wel uit dat het gft-afval niet bij het restafval zit. Doordat we het gescheiden inzamelen, mogen we van gft-afval compost maken. Als we het tuinafval uit het restafval zouden halen, kan dat niet meer omdat het dan niet meer schoon is.”Een laatste veelgehoorde klacht onder Drenten is dat de milieustraat te duur is. Veel mensen geven aan het vervelend te vinden dat ze per keer moeten betalen. Ze zouden liever zien dat dat inbegrepen is bij de jaarlijkse afvalstoffenheffing van de gemeente.