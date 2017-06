Emotionele ereronde Wil Hartog

MOTORSPORT - Precies veertig jaar na zijn overwinning tijdens de TT kreeg Wil Hartog, namens de TT-organisatie, een speciale ereronde aangeboden. De Witte Reus genoot zichtbaar en beleefde een emotionele ronde.

Hartog was zondagochtend zenuwachtig en had een onrustige nacht achter de rug. "Ik had gehoopt rustig te kunnen slapen, maar dat is niet gelukt", aldus Hartog.In zijn witte racepak verscheen Hartog, na de Moto3, op de grid. Wijlen Barry Sheen werd in 1977 tweede en zijn zoon, Freddie, was ook aanwezig om samen met Hartog de ereronde te rijden.Na afloop had Hartog moeite om zijn tranen te bedwingen. "Het is geweldig, zo'n eerbetoon, op Assen. Ik ben er emotioneel van. Ik ben de TT-organisatie erg dankbaar dat ze dit voor me gedaan hebben."