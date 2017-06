Woningoverval aan Rolderstraat in Assen

De politie doet onderzoek naar de woningoverval (foto: Van Oost Media) De overvaller verloor een schoen (foto: Persbureau Meter) De dader is nog niet gevonden (foto: Van Oost Media)

ASSEN - Aan de Rolderstraat in Assen is aan het begin van de avond een vrouw overvallen in haar woning. Ze werd daarbij bedreigd met een mes, maar raakte niet gewond.





De politie is op zoek naar een donkere, kale man van rond de 30 jaar oud. Hij draagt een grijs sweatshirt, een wit T-shirts en ook iets roods. Hij heeft dus nog maar één schoen aan.



De politie doet onderzoek in de woning.







