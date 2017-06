Beleef de Rossi-show in Assen nog één keer

Rossi viert feest na zijn zege in Assen (foto: racesport.nl/Jan Timmerman)

MOTORSPORT - Zijn eeste race won hij in 1996 in Tsjechië, zijn tiende in Engeland en de 100e op het TT Circuit van Assen in 2009. Ook overwinning nummer 115 boekte Valentino Rossi op het Drentse asfalt, na een geweldig gevecht met Ducati-coureur Andrea Petrucci.

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden