Voorzitter TT-Circuit is tevreden, maar niet over VIP-route

ASSEN - Voorzitter van het TT-Circuit Arjan Bos is tevreden met het verloop van de races. De bezoekersaantallen, de winst van de populaire Valentino Rossi en het droog blijven van het circuit: beter kon niet.

Op andere punten is wel verbetering mogelijk, erkent Bos: "De VIP-route was gewoon echt niet goed. Niet alleen de VIP-gasten, maar ook mensen die op de binnenring werken, pers, zelfs coureurs hebben veel te lang in de file gestaan."Hoewel de verkeersregulatie van de gewone publieksstromen wel beter ging dan voorgaande jaren, wil Bos volgend jaar nog beter inzetten op het voorkomen van files. "We moeten evalueren. 3.500 auto's kregen we lang niet snel genoeg weg. Ik ben wel tevreden over de 95 procent van het verkeer wat wel goed ging. Alleen de VIP-route springt er negatief uit."Ook de Haarbocht tribune is een positief punt van vandaag. "De nieuwe tribune is goed overgekomen. Mensen zeiden dat het uniek is in de wereld."