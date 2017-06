Eerbetoon Hayden tijdens warm up MotoGP groot succes

Veel racefans gaven een blijk van waardering aan de onlangs overleden Nicky Hayden Het nummer 69 werd op veel tribunes getoond als blijk van waardering en respect

MOTORSPORT - Het publiek op het TT Circuit in Assen liet vandaag weer eens zien waarom het zo geliefd is onder de motorcoureurs. In de warm up-lap van de MotoGP werd er massaal blijk van waardering gegeven aan de vorige maand overleden oud wereldkampioen Nicky Hayden.









"Ik vind het hartverwarmend wat de mensen hier voor hem doen. Ik kreeg via via te horen dat deze actie was bedacht en natuurlijk doe ik graag mee", aldus een Duitse racefan. "Ik weet ook zeker dat Nicky, die van boven meekijkt, dit geweldig vindt."



Met uitgeprinte a4-tjes, met daarop het legendarische nummer 69, werd het initiatief van racefan Robert Oosting door veel toeschouwers omarmd.