Angst bij Johann Zarco: van hero naar zero

MOTORSPORT - Elf ronden lang was Johann Zarco de grote held in de koningsklasse tijdens de 87e Dutch TT van Assen. De rookie uit Frankrijk leek lange tijd op weg naar een topklassering, maar werd uiteindelijk de schlemiel.

Angst voor regen zorgde ervoor dat Zarco besloot om halverwege de wedstrijd van motorfiets te wisselen. De Tech 3 Yamaha met slicks werd door Zarco ingeruild voor een machine met regenbanden. De echte regen bleef echter uit, waardoor de man die vanaf pole position mocht vertrekken een kansloze race reed en uiteindelijk als veertiende en laatste over de eindstreep kwam.Zarco verklaarde na afloop verkeerd te hebben gegokt. Hij had simpelweg te weinig vertrouwen in zijn slicks en kwam daarom de pits in. "Als het was gaan regenen, dan was ik God geweest. Nu pakte het compleet anders uit."Toch kon de coureur, die door velen wordt getipt als de toekomstige opvolger van Valentino Rossi in het fabrieksteam van Yamaha, na afloop redelijk snel relativeren. "Het is voor mij ook nog gewoon een leerproces. Op het moment dat ik naar binnen ging was ik net ingehaald door een aantal coureurs, maar het was zeker niet zo dat ik het tempo van hen niet kon volgen. Toch leek het wel dat zij beter met de condities op de baan om konden gaan. Daar moet ik van leren en in de komende races profijt van hebben om op het podium te komen."Zarco deed na afloop van de race niet al te moeilijk over zijn beslissing. "In mijn naïviteit heb ik te blind gevaren op de marshals op de baan. Zij toonden de witte vlag en ik ging ervan uit dat zij het weer in Nederland heel goed kunnen inschatten."Door zijn magere score in Assen (slechts twee punten) bezet Zarco nog steeds de zesde plaats in de WK-stand. De Fransman heeft 77 punten. De nieuwe nummer 1 in de MotoGP, Andrea Dovizioso, heeft er 115. Maverick Vinales volgt met 111 en Valentino Rossi heeft er 108.