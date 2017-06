Vinales raakt koppositie kwijt in MotoGP na vreemdste val ooit

MOTORSPORT - Maverick Vinales kwam naar Assen als de leider in de WK stand van de MotoGP, maar moet die plek na de TT afstaan aan Andrea Dovizioso. De Spaanse teamgenoot van winnaar Valentino Rossi viel na elf ronden uit na een crash in de GT-bocht.

Rossi wint voor de tiende keer de TT

Dovizioso nieuwe leider, Rossi op drie

Beleef de Rossi-show nog 1 keer

de tussenstand in de MotoGP na de TT van Assen

Op dat moment lag Vinales, nadat hij teleurstellend als elfde had getraind, op de zesde plaats. Volgens de Spanjaard was het zijn vreemdste crash ooit gemaakt. "De machine maakte een onverwachte beweging en ineens knalde ik tegen het asfalt."Nadat Vinales op het asfalt viel kon Andrea Dovizioso ternauwernood het hoofd van zijn Spaanse concurrent in de strijd om de wereldtitel ontwijken. "Ik wil Andrea bedanken, want dit had veel slechter kunnen aflopen", aldus Vinales, die door zijn nulscore in Assen zijn leidende positie in de WK-strijd is kwijtgeraakt.[instagram:https://instagram.com/p/BVxolToBLOc/?taken-by=maverickvinales25​]Dovizioso is Vinales nu gepasseerd en heeft vijf punten voorsprong op de Spanjaard. Op de derde plaats staat TT-winnaar Valentino Rossi. 'The Doctor' heeft zeven punten minder dan Dovizioso.