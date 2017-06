Druk weekend politie: tientallen TT-gangers moeten rijbewijs inleveren

ASSEN - Twee bestuurders hebben gisteren in Drenthe hun rijbewijs bij de politie moeten inleveren voor te hard rijden. Negentien anderen kregen een bekeuring.

De politie controleerde het weggedrag extra goed vanwege de TT.Er werd gesurveilleerd op de A28, A7, A32, N33, N371, N48 en N375. Naast snelheidsovertredingen gaf de politie ook bekeuringen voor inhalen over een doorgetrokken streep, rechts inhalen, niet handsfree bellen in de auto, keren op de weg, rijden op een vluchtstrook, onjuiste kentekenplaat, negeren van een rood kruis en het vervoeren van iemand in de laadruimte.Een dronken Engelsman werd door medewerkers van de TT van de weg gehaald en overgedragen aan de politie. Hij wilde voorbij elke rijdende auto springen. Hij is opgepakt voor openbaar dronkenschap.Ook in andere delen van het land werd extra gecontroleerd door de politie in verband met de TT. Tientallen automobilisten en motorrijders die onderweg waren naar het circuit, moesten hun rijbewijs inleveren omdat ze te hard reden.De politie-eenheid Midden-Nederland controleerde op de A28 en in de Flevopolder, meldt de NOS . 28 bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren omdat ze meer dan 50 kilometer te hard reden. Een van de automobilisten overschreed de snelheidslimiet met 79 kilometer.Ook de politie in Overijssel had het druk met TT-gangers. Hier werden 22 rijbewijzen ingevorderd. De hoogst gemeten snelheid was 171 kilometer op een weg waar 80 was toegestaan.