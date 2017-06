Politie controleert de weg naar TT Circuit: tientallen rijbewijzen ingenomen

ASSEN - Tientallen automobilisten en motorrijders die onderweg waren naar het TT Circuit dit weekend, moesten hun rijbewijs inleveren omdat ze te hard reden.

De politie-eenheid Midden-Nederland controleerde op de A28 en in de Flevopolder, meldt de NOS . Zij reden meer dan 50 kilometer te hard. Een van de automobilisten maakte het wel heel bont en overschreed de snelheidslimiet met 79 kilometer.Ook de politie in Overijssel had het druk met TT-gangers. Hier werden 22 rijbewijzen ingevorderd. De hoogst gemeten snelheid was 171 kilometer op een weg waar 80 was toegestaan.