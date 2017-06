Tevreden wethouder: Vrijwel geen problemen tijdens TT Festival

ASSEN - "Ik ben meer dan tevreden. Het TT Festival is heel goed verlopen", zo kijkt wethouder Ruud Wiersema van de gemeente Assen terug op de afgelopen week.

"De sfeer en het weer waren goed. We hebben 200.000 mensen ontvangen in onze stad en er zijn vrijwel geen problemen geweest."Tijdens de Nacht van Assen en TT Nacht werden ruim twintig personen aangehouden. Toch spreekt Wiersema van twee rustige nachten. "Dat zijn er slechts enkelen meer dan tijdens een rumoerig uitgaansweekend. Het aantal arrestaties komt overeen met vorig jaar."De wethouder baalt van het aantal kinderen dat met alcoholvergiftigingen in het ziekenhuis zijn opgenomen. Maar hij geeft de horeca hiervan niet de schuld. "Het is de vraag hoe die kinderen aan alcohol komen. Ik weet dat de horeca in de stad er scherp op is om geen alcohol onder de achttien jaar te verkopen. We doen alles binnen onze mogelijkheden om kinderen niet te laten drinken. Maar hier ligt denk ik ook de verantwoordelijkheid bij de ouders."De files blijven een doorn in het oog. Volgens Wiersema ligt die verantwoordelijk niet bij de gemeente, maar bij het circuit. "Daarover gaan we in gesprek met TT-voorzitter Arjan Bos. Want wij willen dat de toevoer en afvoer van het publiek zo goed mogelijk gaat."Ook wordt er op korte termijn gesproken over de toekomst van het TT Festival. "We hebben ooit de ambitie uitgesproken dat het festival een weeklang moet duren met grote namen. Willen we dat nog steeds met dit budget? Of concluderen we dat dit het maximum is dat we als stad aankunnen?", vraagt Wiersema zich af.