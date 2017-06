Laatste gasten vertrekken van TT-campings

Een campinggast slaapt buiten zijn roes uit (Foto: Frits Emmelkamp/RTV Drenthe) De camping ontwaakt langzaam (Foto: Frits Emmelkamp/RTV Drenthe) Het huisraad wordt bij de containers gezet (Foto: Frits Emmelkamp/RTV Drenthe) De tenten worden afgebroken (Foto: Frits Emmelkamp/RTV Drenthe) Campinggasten aan het ontbijt (Foto: Frits Emmelkamp/RTV Drenthe)

ASSEN - De TT-campings rond het circuit ontwaken. Vanochtend moeten de laatste gasten vertrekken, waarna het grote opruimen kan beginnen.

Gisteravond was het nog feest op de camping van Asser Boys. "Sommige groepen hebben nog even de beest uitgehangen", kijkt een medewerkster van de camping terug. "Er waren wat te hoge vuurtjes en een paar kleine opstootjes, maar alles is redelijk goed afgelopen"



Vanochtend gingen al even na vijf uur de eerste gasten naar huis. "Dat waren Fransen, die moeten nog een eind rijden", vertelt een medewerkster van de camping. Zij verwacht dat de rest ook snel volgt. "Daarna hebben we een week de tijd om alles op te ruimen."



Voordat de vertrekkende gasten de snelweg bereiken, komen zij de politie nog tegen. Die houdt een verkeerscontrole bij De Haar.