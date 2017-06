'Klein initatiatief voor veteranen kan al groot verschil maken'

ASSEN - Een klein initiatief als het drinken van een kopje koffie kan voor veteranen een groot verschil maken.

Marijke Dekker van de veteranenopvang De Compound in Assen ondersteunt de oproep van veteranenombudsman Reinier van Zutphen dan ook. Hij zegt dat er structureel meer geld moet komen voor veteraneninloophuizen.De Compound in Assen is de enige veteranenopvang in Nederland. Dat betekent niet dat extra geld perse hierheen moet gaan. "Er is behoefte vanuit de veteranen voor opvang. Maar dat hoeft uiteraard niet bij De Compound. Dat kan ook op een andere manier, bijvoorbeeld door maatschappelijke ondersteuning."Dit kan zijn het bezoeken van veteranen thuis, het aanbieden van dagbesteding of een inloopcentrum waar veteranen een kopje koffie kunnen drinken. "Het hoeft niet zo groot als wij doen, ook hiermee zijn ze al geholpen."Bij De Compound wonen nu tien veteranen die last hebben van een posttraumatische-stressstoornis (PTSS). Het gebeurt weleens dat veteranen die bij de opvang aankloppen worden weggestuurd omdat er geen financiële ondersteuning is.