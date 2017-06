Man uit Assen opgepakt voor woningoverval Rolderstraat

ASSEN - Voor een woningoverval gisteravond aan de Rolderstraat is een 34-jarige man uit Assen opgepakt.

Dit gebeurde enkele uren na de overval. Eerder die avond werd via een Burgernetmelding het signalement van de man verspreid. Agenten herkenden de man en konden hem in zijn woning aanhouden. De man zit nog vast.Rond half acht gisteravond drong de man de woning binnen en bedreigde de bewoonster met een mes. De man ging er op een fiets vandoor. Tijdens zijn vlucht verloor hij een schoen.De vrouw raakte bij de overval niet gewond. Het is nog niet duidelijk of de overvaller iets buit heeft gemaakt.