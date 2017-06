Drenten praten regelmatig met hun kinderen over roken en drinken

52 procent van de Drentse ouders praat over roken en drinken met hun kinderen (Foto: Pixabay.com)

ASSEN - Drentse ouders praten maandelijks regelmatig met hun kinderen over niet roken en drinken onder de 18. Dit doen ze vaker dan de gemiddelde Nederlandse ouder.

52 procent van de Drentse ouders met kinderen tussen de 12 en 17 jaar bespreekt de onderwerpen roken en drinken met hun kinderen. Landelijk doet zo'n 50 procent van de ouders dat. Dat blijkt uit een peiling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.



Aan tafel

De gesprekken worden in twee derde van de gevallen gevoerd tijdens het eten. Andere momenten zijn tijdens het tv kijken, het huiswerk maken en wanneer ouders met hun kinderen onderweg zijn. Daarnaast maken ouders steeds vaker afspraken met hun kinderen over niet roken en drinken onder de 18 jaar.



NIX18-campagne

De NIX18-campagne lijkt hiermee te werken. Die moet ouders en kinderen bewust maken dat kinderen voor hun achttiende nog niet mogen roken en drinken. De komende tijd laat de campagne aan ouders zien dat praten over roken en drinken met hun kinderen helpt.