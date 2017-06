Stelling: Ik wil geen vier afvalbakken in de keuken

ASSEN - Een aparte container voor plastic, gft, restafval en papier. Nederland doet massaal aan het scheiden van afval.

Ook in Drenthe gooien we papier netjes in de papierbak en scheiden gft van restafval. Drenten vinden het scheiden van afval in hun gemeente "prima zo" en "uitstekend geregeld". Dat blijkt uit een enquête waarin we naar uw mening over het afvalsysteem vroegen.2.444 Drenten vertelden wat ze van het scheiden van afval in hun gemeente vinden. Een dikke voldoende, het gemiddelde cijfer komt op een 7. Bekijk hier de cijfers van uw gemeente Wat vindt u? Is een aparte container voor plastic, gft, restafval en papier geen probleem? Of heeft u liever geen vier afvalbakken in de keuken staan?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 uur en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Vrijdag vroegen we of u een bezoek brengt aan de TT. 30 procent van de stemmers zegt inderdaad naar de TT te gaan. Bijna 70 procent van de stemmers doet dit niet. In totaal stemden 1861 mensen.