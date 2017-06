GGD Drenthe wil alcoholvergiftigingen bij kinderen voorkomen op volgend TT Festival

ASSEN - GGD Drenthe is erg geschrokken van het aantal kinderen onder de 16 jaar dat tijdens het TT Festival is opgenomen in het ziekenhuis met een alcoholvergiftiging.

"Vooral vanwege hun jonge leeftijd", zegt adviseur gezondheidsbevording Martine te Nijenhuis van GGD Drenthe. Voor de volgende TT wil de organisatie met de gemeente Assen kijken hoe dit kan worden voorkomen."Tijdens evenementen als de TT zijn altijd mensen aanwezig, die meekijken naar de voorbereiding", vertelt Te Nijenhuis. "We kijken of er voldoende EHBO posten zijn, of ambulances op de juiste plekken staan en hoe wordt omgegaan met glas. Maar omdat het TT Festival een open festival is, is het is heel lastig om te voorkomen dat er jongeren met drank zijn."Een optie zou zijn om preventief jongeren te controleren. "Dat is wat ons betreft een mogelijkheid. Ziet iemand een jongere rond de 18 jaar lopen met alcohol, dan kun je naar zijn ID vragen", zegt Te Nijenhuis.Om te kijken naar andere opties, wil de GGD om tafel met de gemeente Assen. "Want we moeten echt nadenken over hoe we dit kunnen voorkomen."