Streekboer wil voedselrevolutie voor Drentse boeren

ASSEN - Het is tijd voor een voedselrevolutie, ook in Drenthe. Althans, dat vinden de initiatiefnemers van De Streekboer.

Deze club vindt dat voedselketens te veel macht hebben en willen dit weer teruggeven aan de boeren. Boeren gaan hun producten weer direct aan de consument verkopen.Via een website biedt De Streekboer producten van boeren aan. Een van de initiatiefnemers is Janco Heida: "Zuivel, vlees, vis, groenten. We proberen alles te vinden wat mensen doordeweeks nodig hebben."Daarnaast komen de boeren één keer per week samen bij een verzamelpunt en kunnen consumenten de producten kopen.Naast Friesland en Groningen wil De Streekboer nu ook voet aan de grond krijgen in Drenthe. Janco Heida hoopt dat over een half jaar het eerste verzamelpunt in Drenthe opent. "Precies is het niet te zeggen, het is erg afhankelijk van de mensen die zich aanmelden."